Gewapende overval op Aldi-supermarkt in Oss

Een Aldi-supermarkt aan de Schaepmanlaan in Oss is donderdagavond door twee gewapende jongens overvallen. Volgens een Burgernetmelding worden de twee tussen de vijftien en achttien jaar oud geschat.

De daders kwamen om tien over half negen de winkel binnen en bedreigden de caissière met iets wat op een vuurwapen leek, laat de politie weten. Vervolgens deden ze een greep in de kassa. De daders vluchtten te voet de wijk in, de politie zoekt daar naar het tweetal. In de winkel werd onderzoek gedaan en spraken agenten met getuigen.

In het opsporingsbericht staat dat een van de daders licht getint en dik was. Hij droeg een donkere jas en een groen-geel shirt. De tweede dader was klein, droeg een zwarte jas met een groene capuchon. Hij droeg een wapen in de broeksband. De politie waarschuwde mensen zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen.

Meer Aldi-overvallen

Overvallen zijn de laatste weken schering en inslag bij Aldi-supermarkten. De laatste weken werden er, ook door jonge daders, overvallen gepleegd in Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Helvoirt. Woensdag werd er nog een supermarkt van Aldi overvallen in Udenhout.