Gewapende overval op Aldi-supermarkt in Oss, jonge daders vluchten te voet

Een Aldi-supermarkt aan de Schaepmanlaan in Oss is donderdagavond door twee jonge daders met een wapen overvallen. Dat gebeurde rond 20.30 uur.

Volgens een burgernetmelding zijn de twee mogelijk tussen de vijftien en achttien jaar oud. De twee gingen er te voet vandoor. In het opsporingsbericht staat dat één van de daders licht getint en dik is. Hij draagt een donkere jas en een groengeel shirt. De tweede dader is klein, draagt een zwarte jas met een groene capuchon. Hij draagt een wapen in de broeksband.

Overvallen zijn de laatste weken schering en inslag bij Aldi-supermarkten. De laatste weken werden er, ook door jonge daders, overvallen gepleegd in Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Helvoirt. Woensdag werd er nog een supermarkt van Aldi overvallen in Udenhout.