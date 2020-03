Fitnessclub vraagt sporters thuis te blijven, bootcamp voorlopig online vanwege coronavirus

"Kom op, nog vijftien keer!" De instructeurs Jeffrey en Mauk sporen de deelnemers van het bootcamp nog eens aan om tot grotere prestaties te komen. Alleen staan ze nu niet voor een groep sporters, maar voor een lege zaal met voor zich alleen een tafel met daarop een laptop. Op het beeldscherm zo'n vijftig kleinere schermpjes, met daarin springende, boksende en puffende mensen. Het bootcamp van Active Lifestyle Club Breda wordt voorlopig online gehouden.

"We houden een Zoom-call, zoiets als Skype, zodat iedereen elkaar ziet en hoort", zegt bedenkster Rian Jonkers. "Je krijgt een code, je logt in en je doet mee."

Bekijk de video met het online bootcamp in Breda.

Normaal gesproken komen er op een avond zo'n dertig tot veertig fanatiekelingen af op het bootcamp, een sportprogramma met spierversterkende oefeningen dat in groepsverband wordt afgewerkt.

"We vinden het niet verantwoord om het bootcamp te geven zoals we dat gewend zijn", zo zegt instructeur Mauk Rullens. "Het is niet mogelijk om met z'n allen bij elkaar te komen, want we willen de verspreiding van het coronavirus niet in de hand werken. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Toen kwam het idee om de bootcamp online te doen."

Ingespeeld op paniek

De deelnemers werden dan ook per e-mail verzocht om thuis te blijven en daar de les te volgen. Daar werd flink gehoor aangegeven. Tegen de vijftig doen de eerste keer mee aan het online bootcamp. "We hebben hiermee ook ingespeeld op de paniek rondom het coronavirus", zegt instructrice Rian Jonkers. "Alle sporten worden gecanceld en wij spelen hier op in. We willen gewoon dat mensen kunnen sporten en we gaan dit de komende weken gratis voor iedereen doen. Het coronavirus houdt ons niet tegen."

Na een uur zweten nemen de instructeurs afscheid van de deelnemers. Het was een pittige training, daar is iedereen het over eens. Er wordt nog even naar iedereen in de camera gezwaaid en dan gaat ze offline. "Het was even schakelen", zegt Mauk Rullens. "Maar het was een groot succes. We helpen hiermee de overheid en eigenlijk de hele Nederlandse bevolking."