Bokser getest op coronavirus voordat hij mag proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen

Voor bokser Max van der Pas breekt er een cruciale week aan. Vanaf zaterdag bokst hij in Londen het olympisch kwalificatietoernooi, zijn laatste kans om de spelen in Tokio te bereiken. Naar eigen zeggen is de 26-jarige Elsendorper er klaar voor. “Vier jaar geleden was het moeten, nu is het genieten.”

Ook in Londen is het Coronavirus het gesprek van de dag, maar het toernooi gaat voorlopig nog gewoon door. Volgens de toernooidirecteur zijn alle teams in de voorbereiding al min of meer in afzondering geweest en wordt iedereen voor de wedstrijden nog getest.

Zo is Max van der Pas in de voorbereiding een tijd in Sheffield geweest. De bokser denkt dat hij er klaar voor is. “Ik ben de afgelopen jaren vooral mentaal sterker geworden. Daar heb ik aan gewerkt.”

Vier jaar geleden lukte het Max van der Pas niet om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, achteraf heeft hij daar een verklaring voor. “Er lag veel druk op en daar ging ik niet goed mee om. Ik ben nu rustiger en heb ook meer afleiding door mijn eigen bedrijf.”

In de middengewichtsklasse tot 75 kilogram doen 32 Europese boksers mee. De beste zes gaan naar de Olympische Spelen. Waarschijnlijk moet Van der Pas drie partijen winnen om zich te kwalificeren. “Het belooft mooi te worden, ik heb er zin in.”