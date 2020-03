Hamsteren! In de winkelschappen ligt nog één verdwaald pak wc-papier

De werkdag is vrijdag nauwelijks op gang gekomen als in de XL-supermarkt in Tilburg, maar heel veel schappen zijn al leeg. Ergens ligt nog een enkel verlaten pak wc-papier, wie van plan was om pasta te kopen moet het doen met één bepaald merk in een wat duurdere prijsklasse. Brabant hamstert als nooit tevoren.

“We zien zeker een stijging in de verkopen”, zegt Claire Trügg, woordvoerder van de Jumbo. “Vooral houdbare producten gaan nu heel hard.” Ze vermijdt het woord ‘hamsteren’ maar benadrukt wel dat het absoluut niet nodig is dat mensen zo massaal inslaan.

“We zijn voortdurend al onze supermarkten aan het bevoorraden en zorgen ervoor dat alles weer wordt aangevuld.” Waarmee ze maar wil zeggen dat niemand bang hoeft te zijn dat de supermarkt leegraakt.

Dat Brabant gebukt gaat onder het coronavirus hoeft geen gevolgen te hebben voor de dagelijkse boodschappen, benadrukt de woordvoerder.

Behalve wc-papier en pasta’s inclusief de pastasauzen wordt ook geconserveerde groente massaal ingekocht. Samen met afbakbrood en pannenkoekenmeel hoort dat kennelijk bij de crisisvoorraad in veel Brabantse huishoudens.

Lokale verschillen zijn er ook. Waar in Tilburg nog genoeg tarwemeel te koop is, staat er in een grote supermarkt in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven nog maar één pak in het rek. En wie uit voorzorg al pijnstillers wil inslaan, heeft overal pech: paracetamol is nergens meer te koop.