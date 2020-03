Geen familiebezoekjes door het coronavirus? Omroep Brabant helpt!

Brabant zit in een week van sociale onthouding door het coronavirus. We kunnen daarom beter niet langs pa, ma, opa of oma gaan. Omroep Brabant schiet daarom te hulp! Het radioprogramma Graat & De Laat is komende zaterdag van de Brabanders. Vraag een plaat aan voor je dierbare die je niet kunt bezoeken en laat zo weten dat je aan ze denkt.

Jordy Graat en Christel de Laat maken er elke zaterdag een feestje van op de radio. "Dit weekend móeten we wel iets met corona doen", zegt Jordy. Hij wordt meteen aangevuld door Christel: "Het is echt ongelofelijk wat er allemaal gebeurt en vooral in onze provincie. We kunnen feitelijk niet eens op bezoek bij iemand om zo het besmettingsgevaar te reduceren."

Graat & De Laat willen daarom via de radio alsnog een podium bieden voor iedereen die maar wil. "Kom maar op met al die leuke liedjes", roepen ze in koor.

Verzoekjes kun je nu al kwijt op hun Facebook-pagina. Tijdens de uitzending van 12.00 tot 14.00 uur kun je ook rechtstreeks met de studio bellen via 0909-123-0909. Deze uitzending is ook live via Omroep Brabant online en op tv te volgen.