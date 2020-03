Code rood in twee grote Brabantse ziekenhuizen, Jeroen Bosch trekt alle verloven in

In twee grote Brabantse ziekenhuizen is sprake van code rood. Operaties worden afgezegd, zodat personeel zich kan richten op acute zorg voor mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kreeg vrijdagmiddag te horen dat alle verlofdagen en vakanties zijn ingetrokken. Ook mogen zij niet naar het buitenland. Dat staat in een interne mededeling, in handen van Omroep Brabant.

Bovendien wordt hen dringend gevraagd de patiëntencontacten te minimaliseren. De mogelijkheid bestaat dat personeelsleden andere taken moeten gaan uitvoeren dan zij gewend zijn als hun eigen taak vervalt. Voorbeelden hiervan zijn het aanvullen van voorraadkasten aanvullen op de intensive care en bedden reinigen.

Voor nu is dat nog niet nodig, staat in de brief: "Maar weet dus dat deze maatregel wel een optie is voor de toekomst om het ziekenhuis draaiende te houden." Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is met 4000 medewerkers de grootste werkgever in de regio Den Bosch.

Amphia Ziekenhuis

Ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda geldt code rood. "Alle zorg die niet per se nodig is, wordt afgeschaald. Geplande operaties gaan niet door. We zetten alles in op acute zorg", zei arts-microbioloog Jan Kluytmans donderdagavond al in Nieuwsuur. "Verpleegkundigen trainen we nu heel snel om te leren beademen."

Het Amphia Ziekenhuis houdt serieus rekening met een scenario waarin het moet kiezen welke coronapatiënten geholpen worden en welke niet.

Capaciteitsproblemen

In alle Brabantse ziekenhuizen dreigen capaciteitsproblemen te ontstaan. Meerdere keren per dag wordt er bij ziekenhuizen overlegd om de situatie te in de gaten te houden en op te schalen waar nodig. Alle Brabantse ziekenhuizen spraken donderdag met elkaar af dat zij streven naar een verdubbeling van de intensive care-plekken.

De capaciteitsproblemen komen door het fors stijgende aantal registreerde besmettingen in onze provincie. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld in Brabant is vrijdag met 87 toegenomen, zo blijkt uit de recentste RIVM-cijfers. Dat brengt het totaal op 360.

Ook in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop worden vanaf maandag alleen nog spoedoperaties uitgevoerd.

