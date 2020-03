Geen paniek om corona bij sprinter Joris van Gool: 'Ik ben altijd al bezig met hygiëne, nu ook'

Van Gool is dit weekend vooral aan het sprinten. Maar niet op het WK Indoor in het Chinese Nanjing. Eind januari werd al duidelijk dat het toernooi niet door zou gaan en dat de atleet uit Rijen gewoon moest gaan trainen.

Hoe kom je nu de dag door Joris?

"Eigenlijk is dat niet anders dan anders. Voorlopig gaan alle trainingen nog gewoon door. En dus ben ik iedere dag bezig met trainen, fit blijven en zorgen dat ik klaar ben voor de volgende wedstrijd."

Ik kan me voorstellen dat het wel anders is, waar train je voor?

"Ja, het is anders. Je merkt het ook hier op Papendal. De mensen die op dit moment eigenlijk niets te zoeken hebben op Papendal, zijn er niet. Die zijn naar huis. Pers komt er ook niet. De sporters die naar de Olympische Spelen gaan, of kans maken daarop, kunnen zich op deze manier optimaal voorbereiden. Het is natuurlijk de vraag of de Olympische Spelen doorgaan. Tot nu toe lijkt dat het geval. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je er zelf klaar voor bent. Dat je jezelf in ieder geval niets kan verwijten achteraf."

Is dat niet lastig, trainen en voorbereiden zonder te weten of je straks ook echt gaat lopen in Tokio?

"Nee. Wat dat betreft is het leven van een topsporter natuurlijk altijd onzeker. Je kunt je heel goed voorbereiden, maar uiteindelijk bij de kwalificatie op een honderdste na niet de juiste tijd lopen. Dan ga je ook niet naar zo'n toernooi. Het zit altijd in je achterhoofd. Soms haal je een finale niet of raak je geblesseerd, dan loop je ook niet waar je je eigenlijk op voorbereid had.

Misschien maakt het dat nu ook wat makkelijker, heel vaak weet je niet hoe het gaat lopen. Dat is nu ook zo. Dus doe ik gewoon mijn ding en zorg ik dat ik klaar ben als het nodig is."

Ben je dan ook niet continue bezig met een mogelijke afgelasting van de Olympische Spelen?

"Nee, daar kan ik toch niets aan doen. Wat dat betreft heb ik ook wel het geluk dat ik nog jong ben, ik ben 21. Als het niet doorgaat kan ik over vier jaar alsnog meedoen aan de Olympische Spelen. En over acht jaar misschien ook nog wel. Dat is natuurlijk een groot verschil met iemand voor wie dit de laatste kans is. Natuurlijk zal ik balen als het zo is, hartstikke erg. Toen het WK Indoor werd afgelast was ik ook even chagrijnig. Maar ik blijf daar niet te lang in hangen."

Ik heb het geluk dat ik nog jong ben, over vier en misschien acht jaar kan ik ook nog naar de Olympische Spelen

Geen stress en geen paniek dus?

"Ik was net even in de winkel en dan is alle pasta en rijst weg. Denk even na, dat is niet nodig. Ik heb geen stress. Maar ook dat komt misschien omdat ik er eigenlijk altijd al mee bezig ben. Een week voor het WK wil ik niet verkouden raken. En een paar dagen voor de Olympische Spelen wil ik niet verkouden raken. En nu ook niet. Ik let altijd op mijn hygiëne. Wat dat betreft doe ik wat ik altijd doe. Al weet ik ook niet hoe ik er over een week over denk. Alles gaat wel snel allemaal."

Geen WK Indoor dit weekend, wat doet Joris van Gool nu op die dagen?

"Sprinten! Gewoon sprinten, net als op andere trainingsdagen. We weten het natuurlijk al lange tijd dat dit toernooi niet door zou gaan. Nu zijn het gewoon trainingsdagen."