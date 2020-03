Man die bewusteloos werd gevonden op brug in Helmond, was ontvoerd in kofferbak

De ernstig mishandelde man die maandag op de Julianabrug in Helmond werd gevonden, werd tegen zijn wil meegenomen in een kofferbak. Dat meldt de politie vrijdag. De politie zoekt nog naar twee verdachten.

Dinsdag werd al een verdachte aangehouden. Er zijn signalementen bekend van de drie daders. Het zou gaan om:

3 mannen,

Noord-Afrikaans uiterlijk,

Sportief postuur,

1,70 tot 1,80 meter,

Twee daders geheel in het zwart gekleed,

Handschoenen en maskers.

Volgens de politie werd het slachtoffer tussen halfvijf en kwart over vijf op de Astronautenlaan in een kofferbak gestopt. Met de man in de kofferbak vertrokken de drie naar de omgeving Oostappen/Brouwhuisweg. Daar werd hij ergens tussen halfzes en halfzeven verder mishandeld .

De drie vertrokken in een andere auto. Het slachtoffer werd vrijgelaten nabij de Albert Heijn XL. Hij liep weg en viel bewusteloos op de grond bij de Julianabrug. Daar werd hij rond tien voor zeven gevonden.

De politie weet dat een van de auto's een zwarte Audi A4 stationwagon is.