Olifantendoders of de Wandeling? Omroep Brabant helpt je het weekend door!

Schapenheld (genomineerd voor de NL Awards 2019)

Een documentaire over schaapsherder Stijn Hilgers die knokt voor zijn kudde en voor zijn bestaan. Twee jaar lang volgde filmmaker Ton van Zantvoort Stijn, die de concurrentie met grote goedkopere maaibedrijven het hoofd moet zien te bieden en het tegelijk met zijn omgeving regelmatig aan de stok heeft.

Bloed zweet en zand. Team de Rooy in de Dakar Rally

Elk jaar volgen veel Brabanders bij Omroep Brabant de provinciegenoten die deelnemen aan de Dakar Rally. Omroep Brabant-verslaggevers Twan Spierts en Ronald Sträter volgden Team de Rooy tijdens de Dakar Rally 2019 in Peru. In 'Bloed, zweet en zand' een kijkje achter de schermen van het team met de Brabantse coureurs Gerard de Rooy, Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel.

Addy van den Krommenacker: van rocken naar rokken

De Bossche modekoning Addy van den Krommenacker heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het faillissement van zijn kledingwinkels hakten er flink in. Maar Addy toonde veerkracht en opende de ‘Addy Experience’ waar zelfs getrouwd kan worden. Maar wist je dat Van den Krommenacker ooit een zangcarrière ambieerde. In de documentaire ‘Addy van den Krommenacker: van rocken naar rokken’ neemt je mee terug naar eind jaren zestig toen Addy nog de leadzanger was van de The Square.

Liefde is overal

Liefde is overal, zeker in Brabant. Nicky Opheij (ex-miss Nederland) struint de provincie af op zoek naar mooie liefdesverhalen. En die kunnen heel uiteenlopend zijn: Van vrolijk tot ontroerend. Van jong tot oud. Kijk en dompel je in de Brabantse liefdesverhalen.

De wandeling

Tussen 1998 en 2005 was ‘De wandeling’ een mateloos populair programma bij Omroep Brabant. René Bastiaanse en cameraman Léon Hagedorn namen elke week 400.000 kijkers mee op pad door de provincie. De ene keer ging het over planten of dieren, maar ook de toekomstplannen voor een bepaald natuurgebied kwamen aan de orde. In totaal zijn er 240 wandelingen vastgelegd.

Pophistorie uit Uden

De Pul in Uden is het oudste poppodium van Brabant. En na Paradiso in Amsterdam het op een na oudste poppodium van ons land. Eind 2018 bestond De Pul 50 jaar. Ooit begonnen als soos in een kleine kelder, groeide De Pul uit tot een vermaarde muziektempel. Bekende artiesten uit binnen- en buitenland hebben daar opgetreden.

Olifantendoders

Ken je de Olifantendoders nog? Een kijkcijferhit van Omroep Brabant van zo’n vijftien jaar geleden. Leon van der Zanden en Merlijn Passier kaarten gingen in het programma in op maatschappelijke taboes, bijvoorbeeld over tienermoeders.

Gouden verhalen uit Brabant

In Goud van Brabant worden onvergetelijke Brabantse verhalen in beeld gebracht. Dat gebeurt door talenten van nu. Zij interviewen Brabantse senioren en bezoeken de plekken waar je de geschiedenis van Brabant nog kunt voelen en ervaren.

