Echt lenteweer op het programma: 'Woensdag zou het 18 graden kunnen worden!'

Wekenlang hadden we te maken met regen en stevige wind, maar nu lijkt de lente daadwerkelijk aan te breken. Dit weekend is het al aangenaam weer en begin komende week wordt het helemaal mooi. Met name woensdag. "Elke dag gaat de temperatuur een stapje omhoog."

"Maandag, dinsdag en woensdag wordt het prachtig lenteweer met veel ruimte voor de zon in Brabant", vertelt Jordi Huirne van Weer.nl. "De temperaturen gaan dan elke dag een stapje omhoog. Maandag wordt het 13 graden, dinsdag 15 en woensdag wordt de warmste dag van de week. Dan zou het zelfs 18 graden kunnen worden. Er staat echt lenteweer op het programma."

'Voorjaarsachtig'

Maar ook dit weekend is het qua weer niet verkeerd. Deze zaterdag krijgen we een mix van wolken en zon. "Als de zon eventjes schijnt, kan het zo'n 12 graden worden. In het algemeen wordt dit ook een droge dag, maar uit de bewolking zou op sommige plekken een spatje regen kunnen vallen. Er staat verder weinig wind, dus het voelt een beetje voorjaarsachtig aan."

Zaterdagavond en -nacht ontstaat er iets meer bewolking. Dan koelt het niet meer zo sterk af als de afgelopen nacht. "Toen was het best wel koud, met her en der temperaturen dichtbij het vriespunt", vertelt Huirne. "In Volkel werd het zelfs -2 graden. Dat gaan we komende nacht niet meer halen. Onder die bewolking wordt het niet kouder dan een graad of 7."

Zachte zondag

Zondag overdag wordt het nog een stukje zachter in vergelijking met zaterdag. "Dan komen we in de middag uit op 15 graden, dat zijn echt voorjaarstemperaturen. En ook dan hebben we een mix van wolkenvelden en zon. Ik denk dat het dan op de meeste plaatsen in Brabant droog blijft. Er staat wel iets meer wind dan zaterdag, maar met 15 graden is het zacht."