WC-papier op? 'Haha, we hebben een pakhuis vol!' [VIDEO]

Het wc-papier is niet aan te slepen in de winkels. Veel mensen zijn aan het hamsteren nu we vanwege het coronavirus binnen moeten blijven.

Premier Rutte riep vrijdag de mensen op om niet te hamsteren. "Dat is niet aardig voor andere mensen, die dan niks meer kunnen kopen", zei hij.

Maar is er wel genoeg wc-papier voor ons allemaal? Deze Brabander die werkt in een groot pakhuis in Tilburg weet het wel: 'Er is genoeg!'

