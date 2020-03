'Achter in de bus instappen', Arriva en Hermes nemen maatregelen tegen verspreiding coronavirus

"Het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer is groot", legt woordvoerster Suzan van Beek uit. "Arriva en Hermes proberen reizigers zo lang mogelijk van dienst te zijn. Tenslotte vervoeren we dagelijks veel mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken."

'Contactmomenten verminderen'

Het verzoek aan reizigers om via de achterdeur in- en uit te stappen - en daar ook in- en uit te checken - is gedaan zodat het aantal contactmomenten tussen de reizigers en buschauffeurs vermindert. "Door deze maatregel in te voeren, proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers."

Er worden in de bus ook geen vervoersbewijzen meer verkocht. Dit is nog wel mogelijk via de apps van de beide vervoersbedrijven en via hun website. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig vervoersbewijs en het in- en uitchecken tijdens de reis.

Dienstregeling

In het oosten en westen van Brabant rijden op dit moment de meeste bussen nog volgens de reguliere dienstregeling. Maar de zogenoemde Eftelinglijnen - bus 800 en 801 - vervallen tot nader order en ook rijden er tot en met maandag geen Nightliners tussen Breda, Tilburg en Den Bosch. Ook verschillende schoollijnen zijn tot 1 april stopgezet. Informatie hierover is te vinden op de websites van Bravo en Arriva.

In Zuidoost-Brabant zijn er op dit moment nog geen aanpassingen in de dienstregeling. Als er wat verandert, is dit te lezen op de sites van Bravo en Hermes.