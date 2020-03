Medewerker GGD West-Brabant besmet met coronavirus

Een medewerker van de GGD West-Brabant is besmet geraakt met het coronavirus. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat vast. De medewerker zit in thuisisolatie.

De GGD West-Brabant heeft direct gepaste maatregelen genomen en houdt de komende twee weken collega’s in de gaten waarmee de medewerker in contact is geweest.

Collega’s zijn geïnformeerd en op de hoogte. Zonder klachten mogen zij gewoon naar hun werk. Maar volgens de richtlijn van het RIVM werken al zoveel mogelijk collega’s thuis.