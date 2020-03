43 nieuwe besmettingen in Brabant, nu 403 mensen besmet met corona

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zaterdag met 43 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 403 patiënten. Vrijdag werden er nog 360 patiënten met een coronabesmetting geteld in Brabant door het RIVM

Het landelijke aantal staat zaterdag op 959. Dat zijn er 155 meer dan de 804 op vrijdag. Van 37 patiënten is de woonplaats nog onbekend.

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zaterdag gestegen naar twaalf, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vrijdag stond het dodental nog op tien. In Brabant zijn tot nu toe zes mensen door corona overleden, in Uden, Goirle, Etten-Leur, Zundert, Eindhoven en Roosendaal.

In Tilburg is er in 24 uur tijd maar 1 coronapatiënt bij gekomen. Tilburg telt met 68 patiënten nog wel de meeste besmettingen in Brabant. Breda volgt op de voet met 64 besmettingen. Dat zijn er 11 meer dan vrijdag. Meijerijstad telt 30 besmettingen, 5 meer dan vrijdag.

Nieuwe gemeenten

In Alphen-Chaam (1), Bladel (1), Someren (1), Sint Anthonis (2) zijn voor het eerst besmettingen gemeld,

Daadwerkelijke aantal hoger

Het is zeker dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger is dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.