Gemeente Breda wil medewerkers inzetten in het Amphia Ziekenhuis

Medewerkers van de gemeente Breda zouden ingezet kunnen worden in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat is een van de maatregelen die het college van B en W overweegt, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad. "Niet uitgesloten is dat meer gemeentelijke medewerkers hand- en spandiensten, al dan niet vrijwillig, gaan doen in het ziekenhuis."

Bij de gemeente Breda zijn minder mensen aanwezig in de gebouwen sinds de uitbraak van het coronavirus omdat veel mensen thuiswerken. "Samen met het Amphia kijken we op dit moment of wij onze overcapaciteit van facilitaire medewerkers kunnen inzetten in het ziekenhuis, waar men een groot tekort kent op dit moment", is te lezen in de brief.

Daarnaast worden er op dit moment ook scenario’s gemaakt om gemeentelijke gebouwen al dan niet in te zetten voor opvang of achtervanglocatie.

Plannen en voorbereidingen getroffen

Al voordat de eerste coronamaatregelen in Brabant waren getroffen, was de gemeente al plannen en voorbereidingen aan het treffen. Dit om bijvoorbeeld het afval op te kunnen blijven halen, de publieksbalie open te kunnen houden en telefonisch bereikbaar te blijven, ook wanneer veel medewerkers uit zouden vallen door ziekte of andere redenen.

De gemeente Breda heeft alle kritische processen in kaart gebracht. "Wij zijn voorzien van plannen om, ook bij grote uitval van medewerkers, deze altijd door te kunnen laten gaan."

Thuiswerken

De gemeente heeft nu voor meer dan duizend plekken thuiswerkplaatsen, dat is twee keer zoveel dan de gemeente normaal beschikbaar heeft. Zo heeft de gemeente naar eigen zeggen goed invulling kunnen geven aan het verzoek om zoveel mogelijk medewerkers thuis te laten werken.

