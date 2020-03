Marokko sluit luchtruim voor Nederland, Tamara en Rico kunnen niet naar huis

“We kregen net een mailtje van Transavia waarin staat dat onze vlucht geannuleerd is en dat we ons geld terugkrijgen. Een oplossing wordt niet aangeboden, dat moeten we zelf maar uitzoeken”, vertelt Tamara.

Zij en Rico komen uit Wagenberg en begonnen samen met hun vrienden Aziz, Karima en Sabri twee weken geleden aan een rondreis door Marokko. “Vanmiddag zagen we op een nieuwssite dat het vliegverkeer vanaf Nederland was stilgelegd en we kregen ook berichten van vrienden. We zoeken sindsdien naar een oplossing.”

De vakantiesfeer is even weg. “We kunnen zo in ons huisje inchecken, maar wilden eerst tijdens het eten uitzoeken wat we kunnen regelen. Blijven we hier of reizen we alvast door naar Marrakesh waar we vanaf zouden vliegen?”

Tijdens hun reis door Marokko merkten de vakantiegangers weinig van het coronavirus. “Tot gisteren heb ik er niemand over gehoord. Nu hebben toeristen het wel over de noodmaatregelen, maar alle winkels en horeca zijn hier gewoon nog open bijvoorbeeld. Bij een winkeltje hoorde ik wel dan de scholen dicht gaan.”

Eigen zaak

Een weekje langer vakantie houden, is geen optie. Langer blijven kost geld. “Zowel Rico en ik hebben beiden een eigen bedrijf. Ik ben fotografe en had al fotoshoots staan en Rico heeft is baas van een evenementenlocatie. Hij kreeg de laatste veel vragen over het virus en daardoor zijn veel uitjes verzet. Verder hebben onze vrienden een koffiezaak in Amsterdam. Die hebben tijdelijk vrienden en familie in de zaak staan.””

De vijf reizigers hebben nog hoop dat ze via een omweg naar Nederland kunnen reizen. “Met de auto is geen optie, je moet dan iets huren en de boten naar Spanje gaan niet. We proberen nu een vlucht naar Londen te boeken en dan daarna verder naar Nederland, als dat dan nog kan.”

De stemming in de vriendengroep was tot vandaag helemaal goed. "Al waren we wel even van ons à propos. En ook al willen we allemaal ook graag naar huis kunnen reizen, we maken er het beste van. Ik ben zelf iemand die geen overhaaste beslissingen wil nemen. Laten we rustig blijven en vooral blijven ademen."