Sehraz (16) uit Breda ligt op intensive care door coronavirus: 'We gaan door een HEL!'

De 16-jarige Sehraz uit Breda ligt op de intensive care op Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam door het coronavirus. Zijn familie maakt zich grote zorgen en wil graag mensen waarschuwen voor de gevaren van het coronavirus. "Wij dachten ook dat het een grapje was en kijk ons nu: we gaan door een HEL!"

Sehraz werkt in de kapperszaak van zijn ouders op de Haagdijk in Breda. Zijn oudere broer Babor (24) deelt op Facebook hoe hij met Sehraz meeleeft: "Hoe lang kunnen we dit nog aan?"

'Maak geen grapjes meer'

Tot vorige week donderdag was er niets aan de hand. Toen klaagde Sehraz opeens over misselijkheid en hoofdpijn. Eerst werd nog gedacht aan een griepje, woensdag volgde de bevestiging na meerdere onderzoeken in het Amphia Ziekenhuis in Breda dat het ging om een besmetting met het coronavirus.

Inmiddels is Sehraz overgeplaatst naar Rotterdam waar hij in het ziekenhuis aan de beademing ligt. "Ons broertje is getroffen, maar ik hoop niet dat heel Nederland dit mee hoeft te maken. Maak geen grapjes meer en denk er niet te makkelijk over", zeggen broer Babor en zus Razia (23) tegen RTL Nieuws.

'Hopen op een wonder'

De familie van Sehraz bidt nu en hoopt dat alles goedkomt. "Het is afwachten tot hij zelf weer goed kan ademen. De doktoren kunnen ons niets beloven over hoe dit afloopt, omdat ze het ook nog nooit hebben meegemaakt. We moeten alle opties openhouden, zeiden ze. Daarom hopen wij vooral op een wonder."

