Auto's massaal in vlammen op in wijk Princenhage in Breda: 'Brandweer had de handen vol'

Diverse auto's in de wijk Princenhage in Breda raakten beschadigd. (foto: Perry Roovers)

In de wijk Princenhage in Breda gingen zaterdagnacht zes auto's in vlammen op. Een zevende auto liep flinke schade op. "De brandweer had de handen vol", laat een politiewoordvoerder weten.

Rond vier uur vatten twee auto's vlam die geparkeerd waren aan de Biehoeve. Een auto die bij deze auto's in de buurt stond, liep door de hitte ook schade op.

'Helemaal uitgebrand'

Rond halfvijf was het raak aan de Balk, zo'n honderd meter bij de Biehoeve vandaan. Daar ging een auto verloren en raakten er meerdere beschadigd. En vlak daarna stonden twee twee auto's in brand op de Nestelmakerstraat. "Ook deze twee zijn helemaal uitgebrand", laat een ooggetuige weten.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto's getakeld. De politie onderzoekt hoe de branden konden ontstaan.

'Dit moet stoppen'

"’s nachts is al een kort buurtonderzoek gehouden", laat de politiewoordvoerder weten. "In de loop van de dag zullen de buurbewoners benaderd worden of ze iets gezien hebben." Wie na middernacht iets verdachts zag in Princenhage, zoals mensen die daar niet thuis horen of een auto die niet bekend voorkomt, wordt gevraagd zich te melden. "Geef dit dan door want dit moet stoppen!"