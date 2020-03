Kijk hier hoe jullie meezongen met 'Brabant' in de strijd tegen de eenzaamheid door het coronavirus

Jordy en Christel deden hun oproep om samen 'Brabant' te zingen zaterdagmiddag in hun radioprogramma 'Graat & De Laat'. Om ons in deze eenzame coronatijden - waarin het erg stil is op straat en waarin veel evenementen worden afgelast - toch een beetje samen voelen.

Uit volle borst

Omroep Brabant kreeg ruim 150 filmpjes van Brabanders die uit volle borst meezongen. Ook zij moeten gedacht hebben: als we samen zingen, voel je je niet zo alleen. In het Italiaanse Siena deden ze ook zoiets dergelijks en het was prachtig.

Bekijk hieronder hoe heel Brabant enthousiast meezong!