43 nieuwe coronapatiënten in Brabant, nu 446 mensen besmet

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zondag met 43 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 446 patiënten. Zaterdag telde het RIVM nog 403 patiënten met een coronabesmetting in Brabant.

Breda telt nu de meeste patiënten in Brabant:

Breda 71

Tilburg 68

Meijerijstad 34

Uden 33

Het landelijke aantal staat zondag op 1135. Dat zijn er 176 meer dan de 959 op zaterdag. Van 58 mensen is de woonplaats onbekend.

Negen doden in Brabant

In Brabant zijn nu negen patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden al andere gezondheidsklachten. In heel Nederland zijn het er nu twintig. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De Brabantse doden vielen in Uden, Goirle, Etten-Leur, Zundert, Eindhoven, Bergen op Zoom, Boxtel en twee mensen in Tilburg.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen is hoger dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Voor het eerst zijn er besmettingen gemeld in:

Asten,

Mill en Sint Hubert,

Rucphen,

Steenbergen.

In zeven Brabantse gemeenten is nog geen besmetting met corona geconstateerd:

Baarle-Nassau,

Grave,

Halderberge,

Oirschot,

Reusel-De Mierden,

Valkenswaard,

Woensdrecht.

Hieronder staat het aantal patiënten per gemeente en het verschil met zaterdag: