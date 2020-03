Niels woont in Milaan en mag niet zonder verklaring naar buiten: "Je riskeert 6 maanden celstraf'

Niels van Geet (39) en zijn vriendin Marcela (31) wonen in Milaan. Door het coronavirus en de strenge maatregelen in Italië zijn ze al een week aan huis gekluisterd. Corona ontwricht het dagelijkse leven in het anders zo bruisende Milaan. Niels, afkomstig uit Goirle en woont al zo'n vijftien jaar in Milaan, ziet parallellen met Nederland: “In het begin dacht iedereen te licht over de gevolgen: ach, een griepje, het zal wel loslopen", maar integendeel: het is bittere ernst.

Het appartement van Niels en Marcela in het centrum van Milaan is hun werkplek geworden. Boodschappen worden tot aan de deur gebracht en als ze naar buiten gaan, moeten ze een verklaring op zak hebben met hun bestemming: boodschappen, werk of een gezondheidsreden. “Dat wordt streng gecontroleerd. Van boetes tot en met zes maanden cel”, vertelt Niels.

Hij werkt op de marketingafdeling van brillenfabrikant Luxottica. “De eerste weken ben ik nog drie keer op kantoor geweest. Nu mag dat niet meer.”

Vreemde situatie

Ook in Milaan werd er in het begin volop gehamsterd: "Geen toiletpapier, maar andere producten." Het thuisbezorgen van boodschappen liep al snel spaak. "Dat gaat nu een stuk beter en loopt gesmeerd. Daarnaast bieden groothandelaren hun producten ook aan particulieren aan. Bij een supermarkt staat soms een lange rij waarbij de wachtende klanten afstand van elkaar houden. Het is een vreemde situatie.”

Niels en zijn vriendin zijn ondanks alles blij met de strenge regels. "Het hele land is op slot. Er was veel moed nodig om dat te doen, maar iedereen ziet dat het werkt. Ook de Italianen, die heel kritisch zijn op hun land, hebben er begrip voor. De thuisisolatie is efficiënt. De verwachting is dat deze situatie nog zeker tot begin april gaat duren."

Aperitivo en samen zingen

Maar de coronacrisis heeft ook een mooie keerzijde. “Mensen zijn socialer geworden, de onderlinge betrokkenheid was niet groot maar dat is veranderd. De saamhorigheid is enorm. Er is meer interesse in elkaar en dat is mooi.”

Klokslag zes uur is het tijd voor een aperitivo. “Sinds een paar dagen verzamelen alle buren, jong en oud, zich op de balkons. Ik zet mijn boxen buiten en draai allerlei muziek. Ook de Italiaanse klassiekers. We zingen samen en proosten vanaf het balkon. We eindigen natuurlijk met het Italiaanse volkslied.”