De verzorgers van een verwarde man die zondagmiddag in de omgeving van de dr. Deelenlaan in Tilburg werd gevonden hebben zich bij de politie gemeld.

De verwarde man was eerder op de middag door de politie gevonden. De bejaarde man kon niet vertellen waar hij woonde. De politie verstuurde daarop via internet een oproep met het signalement van de man. De verzorgers hebben zich korte tijd later bij de politie gemeld.