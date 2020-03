‘Geef me je portemonnee, lamme!’, man (62) op scootmobiel beroofd in Breda

De drie rovers waren zo laf om het slachtoffer een mes op zijn borst te zetten en zijn portemonnee mee te nemen, meldt de politie. Een van de daders zou hebben gezegd: ‘Geef me je portemonnee, lamme!’

De drie getinte daders gingen ervandoor met wat geld en enkele persoonlijke spullen. Het slachtoffer, een man uit Breda, was zo van streek dat ambulancepersoneel hem bij thuiskomst voor de zekerheid onderzocht.

Signalement

De man kon van een van de daders een duidelijk signalement geven. Die man was rond de 32 of 33 jaar oud, licht getint, tussen de 1,50 en 1,65 meter lang en had een gezet postuur. Hij had grijs met bruin kort haar. Hij was gekleed in een spijkerbroek, een groen shirt en had een zwarte pet op.

Een andere dader was rond de 46 jaar oud en had een mintgroene broek aan. De laatste was rond de 42 jaar oud. De politie is uiteraard een onderzoek begonnen, maar heeft nog geen idee wie de daders zijn.