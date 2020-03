Op hol geslagen paard komt om het leven in Breda

BREDA -

Een paard is zondag aangereden en overleden op de Terheijdenseweg in Breda. Het dier liep met zijn eigenares over het fietspad langs de weg en schrok vermoedelijk van een auto. Het paard kwam op de weg, gleed uit en werd fataal geraakt door een auto die net aan kwam rijden. De auto liep blikschade op, de bestuurder kwam met de schrik vrij.