Springpaard Verdi neemt geen afscheid op Indoor Brabant, maar dat afscheid komt er

Het is een rustige zondag in de stallen van Maikel van der Vleuten. Normaal zou hij met drie van zijn paarden naar Indoor Brabant zijn gegaan, maar door het coronavirus gaat dat niet door. Extra zuur voor de springruiter. Hij zou op het evenement namelijk afscheid nemen van zijn toppaard Verdi. "Het is even slikken, ik had er stiekem een beetje naar uitgekeken." Eén ding is zeker: dat afscheid komt er hoe dan ook. Wanneer is alleen nog de vraag.

"Wat Verdi gepresteerd heeft en wat hij betekend heeft voor de paardensport, doen niet veel paarden hem na. Hij verdient een waardig afscheid voor een volle zaal", vertelt een trotse Maikel in zijn stallen in Someren.

Verdi was amper vier jaar oud toen hij bij Van der Vleuten kwam en is nu achttien jaar oud. Enkele hoogtepunten uit hun gezamenlijke sportcarrière:

een zilveren medaille op de Olympische Spelen in 2012,

een gouden medaille op het WK in 2014,

een gouden medaille op het EK in 2015.

"Als je dat allemaal mee hebt kunnen maken aan het begin van je carrière dan is dat hartstikke mooi."

Meteen een klik

Vanaf het eerste moment dat Maikel op het paard reed, had hij daar een goed gevoel bij. De ruiter was zeventien toen hij Verdi leerde kennen. "Dit paard heeft mijn carrière helemaal gemaakt en het mooie daarvan is dat we elkaar groot gemaakt hebben", aldus Maikel. De keuze om niet meer met hem verder te rijden was dan ook lastig, het liefst was hij er nog jaren mee omgegaan.

Toch probeert hij het vooral positief in te zien. "Hij is zijn hele carrière doorgekomen als een gezond springpaard. Verdi is nog steeds heel gezond en hard op de benen en dat is ook de manier waarop je wilt eindigen", legt hij uit. De verleiding is volgens hem heel groot om maar door te blijven gaan en het is dan de kunst om een keer te beslissen dat het mooi is geweest. "Ik wil dat hij ook op deze manier eindigt. Dat is wat we nu gedaan hebben."

Waardige opvolger

Er staan al twee paarden te popelen om Verdi's plek over te nemen: Dana Blue en Beauville. De laatste is nu tien jaar oud en zal zijn troef moeten worden voor de Spelen dit jaar in Tokio. "Het is een paard dat enorme vechtlust heeft in de ring, die er altijd alles voor doet om foutloos te blijven. De keuze voor Beauville is een gevoel dat hij de afgelopen twee jaar bij het paard gekregen heeft. "Hij heeft een paar opvallende klasseringen gedaan en geeft mij het gevoel dat als de weg naar de olympiade goed verloopt, dat het goed genoeg zou moeten kunnen zijn."