Schrale troost voor wagenbouwers na carnavalsstorm en coronavirus

Met carnaval was het de wind die de carnavalsclubs dwarszat en zondag het coronavirus. Maar ze wilden nu eindelijk wel eens zien hoe hun bouwsel er uitzag. De wagen is namelijk in delen gebouwd in een loods. Zondag werd hij naar buiten gereden en werd hij opgebouwd. “We zijn er nu wel achter gekomen dat hij heel groot is”, vertelt Gijs Jansen trots.

“Dat de optocht niet doorgaat is natuurlijk voor iedereen teleurstellend. Maar wij vinden het bouwen gelukkig net zo leuk als de optocht. En op deze manier hebben we het vandaag toch nog een klein beetje goedgemaakt”, vertelt Gijs.

Mensen uit Dorst kregen de gelegenheid om naar de wagens te komen kijken. “De omstandigheden zijn nu eenmaal wat ze zijn”, vertelt een vrouw. “Maar ik vind het toch wel heel mooi dat ze dit doen en anders had niemand deze mooie creaties gezien!”

In de video vertellen de wagenbouwers wat carnaval voor hen betekent: