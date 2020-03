Coronastress ontvluchten in de natuur: 'Misschien is dit wel de straf van God'

Even weg uit de coronastress door je hoofd leeg te maken in de natuur

In de Brabantse natuurgebieden was het zondag druk met wandelaars. Hoewel het weer niet zo mooi was gingen velen aan de wandel, zo ook in de Biesbosch. "Ik wilde even weg. Even m'n hoofd leegmaken en ook even weg van al die coronaberichtgeving", vertelt een wandelaar die met zijn gezin op het punt staat om een rondje Jantjesplaat van vijf kilometer te gaan lopen.

Op het grote parkeerterrein bij de Jantjesplaat past zondag het aantal geparkeerde auto's wel bij een echte lentedag, maar niet bij een bewolkte en in de Biesbosch gure zondag. "Ik denk dat we nog veel weken binnen moeten blijven en daarom gaan we nu nog even naar buiten", vertelt Marieke die met haar vader een flink stuk gaat lopen.

Ook Gerard is aan de wandel geslagen. Waarom? Hij heeft zeeën van tijd over. "Ik zou met mijn zoon naar de film gaan. Dat ging niet door, diverse theatervoorstellingen zijn niet doorgegaan en een bezoek aan een galerie ging ook al niet door. Dan heb je opeens veel tijd over. En het is ook wel lekker om even te ontsnappen aan die enorme hoeveelheid coronanieuws."

Corona en religie

In de verte komt Jolanda aangelopen. Samen met haar kinderen is ze aan het wandelen en zwerfafval aan het oprapen. "Normaal zitten we in de kerk, maar dat ging vandaag niet door. Om toch met Gods schepping bezig te zijn hebben we afval opgeruimd."

Ook Bertha uit Werkendam is aan de wandel en ook zij gelooft in een hogere macht. "Ik denk dat we even stilgezet worden", vertelt ze. Op de vraag of God ons aan het straffen is zegt ze. "Dat zou best weleens kunnen."