Straatdealers profiteren meteen van gesloten coffeeshops: 'We zijn er blij mee'

In de Boschstraat in Breda staat al snel een lange rij voor de twee coffeeshops zodra bekend wordt dat ook deze ondernemers hun deuren moeten sluiten. Massaal wordt er op het laatste moment nog even ingekocht, tot het moment dat de politie arriveert en de aanwezigen sommeert de zaak te verlaten. Ook in Breda is het bij alle coffeeshops druk.

Wel en geen wiet

Een echtpaar van middelbare leeftijd dat in de rij staat heeft mazzel, zij hebben nog net even voor honderd euro wiet kunnen halen. Het is voor hun zoon. "Hij heeft het medisch gezien nodig", zo zeggen ze. "Hij heeft zijn nek gebroken en is gestopt met opiaten. Ik heb nu alleen niet genoeg voor drie weken en geen idee hoe ik dat ga oplossen."

Een stel jonge gasten heeft net naast hun extra jointjes gegrepen. Ook zij stonden in de rij. "Ik was al binnen, maar net toen ik aan de beurt was, kwam de politie om ons eruit te zetten. Dat wordt drie weken niet blowen. Het is kut, maar ik lig er niet wakker van. Erger is dat alle sportscholen dicht gaan."

Straatverkopers profiteren

Voor wie mis grijpt, dient zich al heel snel een oplossing aan. Als uit het niets komen de straatdealers tevoorschijn en bieden de pechvogels hun waar aan. Zij spelen handig in op de ontstane situatie. "Dat is toch slim, waarom niet?", zegt een jonge straatverkoper. "We verkopen van alles. Maar alleen softdrugs, geen harddrugs. We willen niemand kwaad doen. En ik blijf gewoon normale prijzen vragen, want dan komen ze terug tot dit voorbij is."

Een ander, die ook niet in beeld wil en anoniem wenst te blijven, houdt het kort: "We zijn er blij mee dat de coffeeshops zijn gesloten."

