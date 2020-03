Geen bezoek meer welkom in verzorgings- en verpleegtehuizen van BrabantZorg

"Dit zijn maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt", legt regiomanager Corina van de Ven van BrabantZorg uit. "Maar we blijven heel goed voor onze bewoners zorgen, hoor. Er worden op de afdeling kleinschalige activiteiten gedaan om de eenzaamheid zoveel mogelijk te beperken. Maar we houden de groepen klein. Vandaar ook dat onze restaurants gesloten zijn en dat er geen bezoek mag komen. Zodat we onze bewoners zo veilig mogelijk kunnen houden."

'Erg vervelend gevoel'

Niet-bewoners zijn dus voorlopig niet welkom. "Ik hoop dat iedereen daar begrip voor heeft. Iedereen weet inmiddels wat er speelt en ik denk dat het goed is om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te beschermen. Dat dit deze maatregelen vraagt, is heel vervelend. Maar ik denk dat iedereen nu de ernst van de situatie weet."

Ze benadrukt dat de maatregelen wel 'met een erg vervelend gevoel' zijn genomen. "Want je wilt graag dat naasten en familieleden zoveel mogelijk betrokken zijn bij de bewoners. Maar op dit moment gaat dat gewoon niet. Maar uiteraard kunnen mensen wel nog steeds bellen en informatie krijgen."