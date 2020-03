Roekeloze man (40) uit Udenhout is terecht na uren fietsen

Een verwarde 40-jarige man uit Udenhout is weer terecht, hij werd sinds zondagmiddag vijf uur vermist. De politie waarschuwde dat de man roekeloos kon zijn en een gevaar voor zichzelf was. Hij fietste uren rond voordat hij bij familie aanklopte.

De man woont in een zorginstelling, hij heeft een beperkt denkvermogen en is daardoor een gevaar voor zichzelf. De politie gaf aan dat hij hulp en medicijnen nodig had. "Daarnaast kan hij zomaar uit het niets de straat oversteken. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk", licht politiewoordvoerder Eric Passchier toe.

De man ging weg op zijn witte mountainbike bij de zorginstelling, een paar uur na zijn vermissing meldde hij zich bij familie.