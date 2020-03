Vermiste man (40) uit Udenhout is roekeloos: 'Hij kan uit het niets de straat oversteken'

De man behoort tot in een zorginstelling te verblijven, hij heeft een beperkt denkvermogen en is daarom een gevaar voor zichzelf. De politie geeft aan dat hij hulp en medicijnen nodig heeft. "Daarnaast kan hij zomaar uit het niets de straat oversteken. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk", licht politiewoordvoerder Eric Passchier toe.



De man is mogelijk op zijn witte mountainbike weggegaan bij de zorginstelling. De politie vraagt burgers 112 te bellen als zij de man zien.