Gekantelde vrachtwagen A58 bij Roosendaal: aardappels op de weg en in de berm

In de bocht op de A58 bij Roosendaal is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte daarbij gewond. Op de weg en in de berm lagen veel aardappels, daarom werd tijdelijk één rijstrook afgesloten.

Het ongeluk op de A58 gebeurde in de bocht, ter hoogte van Rosada. De vrachtwagen belandde in de berm. De chauffeur moest door de brandweer uit zijn cabine worden gehaald. Naast een ambulance kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. De gewonde chauffeur werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen was geladen met een partij aardappels. Deze lagen verspreid over de weg en in de berm. Daarom was er tijdelijk één rijstrook afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.