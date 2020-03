Steffi en Roel over Boer Zoekt Vrouw: heftige ontboezemingen, pijnlijke stiltes en veel grapjes

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 5: de eerste logeerdag (Foto: Steffi Verhagen)

Er gebeurde veel, in de uitzending van Boer Zoekt Vrouw zondagavond. Dat zo’n eerste dag van de logeerweek voor onwennige en ongemakkelijke situaties kan zorgen, weten trouwe kijkers van BZV inmiddels wel. Maar deze aflevering had werkelijk alles in zich waardoor je bijna niet kunt wachten op het vervolg volgende week.

Valt er voor boer Jan dan nog iets te kiezen?

Vindt Betty nog steeds dat ‘het wel wat minder mag’ met de grapjes van boer Geert-Jan?

Stoot Vera van boer Geert de andere twee meteen al uit de competitie?

In hun vlog vertellen Steffi en Roel wat zij ervan vinden.

Geert-Jan

Boer Geert-Jan kon zijn zenuwen nauwelijks de baas en had van de weeromstuit zijn telefoon in de wasmachine gedaan. Maar de vrouwen konden wel op een hartelijke en warme ontvangst rekenen met een welkomstbord, slingers en een zelfgebakken appeltaart.

Desondanks vielen zijn drukke gedrag en grapjes bij Betty niet helemaal in goede aarde. Karine maak je sowieso niet snel gek en Jacqueline had nergens last van. Ze zorgde niet alleen in de frietwagen maar ook in het hoofd van haar boer bijna voor kortsluiting.

Steffi en Roel: “Het zag eruit of de drie vrouwen al járen met Geert-Jan samenwonen. We vonden hem wel wat gespannen en hij maakte daardoor misschien ook wel iets te veel grapjes. En hij heeft nu al last van keuzestress! Maar we denken dat hij een hele leuke week gaat krijgen.”

Bastiaan

Bij de vrouwen van boer Bastiaan ging het even anders. Nadat in eerste instantie het hek niet openging, werden Milou, Madeleen en Elise vervolgens een aardappelberg op gestuurd om ’s avonds alleen in de keuken te staan nadat Bastiaan naar een vergadering was vertrokken. Huh? Vergadering?

Gezien de verliefde blikken van Milou kan Bastiaan behoorlijk wat potjes bij haar breken, dus dat zit wel snor. Maar Madeleen leek wat minder enthousiast, vooral over het niveau van de gesprekken en Elise moest misschien nog een beetje bijkomen van haar fietsritje naar de boerderij.

Steffi heeft een belangrijk advies voor Bastiaan. “Tja, dat hij wegging, vonden we toch wel opmerkelijk. Om meteen op dag één je vrouwen alleen te laten…? Ik had in de logeerweek zoveel mogelijk vrij gepland! Dus ik zou zeggen: kom op Bastiaan, ze zijn er voor jou en doen hun uiterste best. Blijf thuis!”

Jan

En dan boer Jan. Het ging er gezellig aan toe, tijdens het avondeten aan de keukentafel. Totdat hij de ‘heftige’ ontboezeming deed dat hij af en toe wel eens een pilletje slikte. Je kon een speld horen vallen nadat hij dit had gezegd. Froukje en Vera bekenden hier nogal moeite mee te hebben. Dit zou nog wel eens impact kunnen gaan krijgen. De vraag is dan ook: valt er straks nog wel iets te kiezen voor boer Jan?

Steffi en Roel kunnen zijn eerlijkheid wel waarderen: “Mooi hoe hij zich zo openstelt. Hij is gewoon heel eerlijk en oprecht, de vrouwen komen zo wel alles over hem te weten. We denken dat het wel goedkomt. Áls er iemand een relatie overhoudt aan Boer Zoekt Vrouw, dan is het Jan. Dus: duimpje omhoog.”

Annemiek

Voor boerin Annemiek lijkt het hele avontuur tot nu toe een behoorlijk worsteling. De pijnlijke stiltes toen ze met Steven aan de keukentafel zat, haar ergernis over hoe de mannen haar als een ‘moedereend’ achterna liepen in de stal en haar uitspraak 'Wie weet slaat de vonk nog over' beloven niet veel goeds.

Gelukkig vond ze het koeien melken met Jelte, Steven en Erik ‘wel gezellig’. “We snappen en zien dat het moeilijk is, maar het zijn hartstikke leuke kerels! We zouden eigenlijk tegen Annemiek willen zeggen: kom op, zie het positief! Wie weet wat er allemaal nog voor vuurwerk kan komen”, moedigen Steffi en Roel haar aan.

Geert

Boer Geert zette zijn beste beentje voor tijdens de eerste logeerdag of, om zijn eigen woorden te gebruiken, ‘er moest wel een beetje gecharmeerd worden’. Dat plan lijkt behoorlijk goed geslaagd. Esther had tijdens al het gecharmeer wel even een momentje voor zichzelf nodig, maar Angela en Vera lieten het gewoon gebeuren en genoten ervan. Vooral Vera ging lekker mee in het geflirt van onze Brabantse boer uit Oeffelt.

Steffi en Roel over het ‘op en top entertainment’ van boer Geert: “Haha, onze Geert, die ging weer helemaal los. Wat was hij weer heerlijk aan het flirten. Maar niet alleen Geert! De vrouwen zijn er ook helemaal klaar voor. En dit was pas dag één! Trouwens, hij lijkt wel zo’n coole en relaxte man, maar je kon merken dat hij toch zenuwachtig was.”

Tot slot willen Steffi en Roel, nu Brabant 'in quarantaine' gaat, iedereen graag een hart onder de riem steken. “We wensen iedereen succes de komende weken. Heb respect voor elkaar, ook op social media, sleep elkaar erdoorheen en wij zijn er volgende week gewoon weer met onze vlog!”