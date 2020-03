Robin maakt video's met topvoetballers: 'Ik dank mijn carrière aan brutale berichten op Instagram'

Het begon allemaal vanuit het combineren van zijn eigen passies: video en fitness. "Ik keek zelf naar ouderwetse Arnold Schwarzenegger video's. Instagram was opkomend maar er waren geen nieuwe filmpjes van gasten die fitnessen." Robin besloot die filmpjes dus zelf te gaan maken, om zijn portfolio op te bouwen. "Ik maakte met vrienden filmpjes in de schuur en de gym."

Dat portfolio gebruikte hij vervolgens om bekendere jongens te benaderen via Instagram. En met succes. Fitnessgoeroe Tavi Castro nam hem gelijk in dienst. Samen vlogen ze de wereld rond om beelden te maken van zijn kledinglijn. "Dat was echt heel bizar. Ik was eigenlijk nooit in Nederland en altijd op pad", glundert Anaya.

Sliden in DM's

Twee jaar later vond Robin het wel mooi geweest. "Het reizen was klaar en ik zat daar aan mijn plafond. Ik wilde meer variatie." Hij wilde kijken of hij zijn kwaliteiten ook in een andere sport kon benutten. Hij besloot zijn eerdere succesvolle methode, privéberichten versturen op instagram, nog eens te proberen. Eén van de sporters die hij benaderde was voetballer Memphis Depay. “Ik dacht dat mijn bericht tussen de duizenden berichten zou zijn verdronken. Een week later kreeg ik een bericht dat hij mijn werk tof vond en met me wilde praten.”

Anaya vloog naar Lyon om kennis te maken en daarna volgden de video's in rap tempo op. Die video's bevielen een groot sportmerk zo goed, dat hij nu ook voor hen content maakt. Dat doet hij niet alleen. Zijn team Anaya Creatives bestaat inmiddels uit zo'n vijf tot acht creatievelingen.

Robin regisseert Memphis Depay voor een van zijn video's (foto: Anaya Creatives).

Goede vibe

Ondanks Memphis' bekendheid, wilde Robin zeker weten dat ze een klik zouden hebben. Pas toen dat zo bleek te zijn, ging de opdracht door. Inmiddels zijn er ook topsporters die hem zelf benaderen, maar zijn werkwijze verandert niet. Zo wees hij onlangs nog een speler van AC Milan af. "Uit onze gesprekken voel ik heel snel aan hoe de persoonlijkheid van zo'n speler is. Die speler kwam heel arrogant over waardoor ik heb gezegd dat ik de vibe niet voelde."

Bekijk in de video het werk van Robin en zijn persoonlijke aanpak:



Formule 1 en reggaeton

Robin mag dan nu genoeg portfolio opgebouwd hebben om zelf benaderd te worden, soms neemt hij het heft nog steeds in eigen handen. Zo startte hij recent een samenwerking met PSV-voetballer Donyell Malen. Hij volgt de Eindhovense speler in zijn revalidatie. "Ik ben er wel van overtuigd dat het een grote speler gaat worden, dat leek me heel interessant."

Voor nu is het ook wat rustiger bij Anaya Creatives. Veel shoots met voetballers zijn afgelast, omdat zij vanuit hun club niets mogen doen. Een voetballer van Club Brugge wil wel heel graag een video schieten, maar het is de vraag of Robin de grens over mag.

Genoeg tijd dus om na te denken wie hij nog meer wil benaderen. Er staan nog verschillende berichten open. Formule 1-coureurs Max Verstappen en Louis Hamilton staan hoog op zijn lijstje. "Zij doen naast het rijden echt extreem veel andere dingen om in top shape te blijven. Er is nog niet echt een coureur die dat heeft laten zien." Het blijft niet alleen bij sport, een samenwerking met reggaetonartiesten J Balvin en Nicky Jam ziet hij ook wel zitten. Voorlopig is hij dus nog niet klaar met die privéberichten. "Sliden in DM's is eigenlijk mijn ding", lacht Robin. "Het geeft me een kick om zoiets voor elkaar te krijgen."