'Voor het eerst een muur gemetseld', zo blijft MMA-vechter Reinier de Ridder bezig

Reinier de Ridder in gevecht met Gilberto Gavalo (foto: ONE Championship).

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden hierover met fysiotherapeut en MMA-vechter Reinier de Ridder.

Reinier, hoe kom jij nu je dag door?

“Het is natuurlijk wel even anders dan normaal. Het is wat rustiger. De gym is dicht sinds zondag, al heb ik nog wel de sleutel dus kan ik wat aan kracht- en conditietraining gaan doen. Verder zal ik ook buiten gaan hardlopen om toch bezig te blijven.”

Je werkt ook nog als fysiotherapeut in je eigen praktijk. Verandert daar nog iets?

“We hebben de afspraken van de oudere mensen afgezegd, maar de wat jongere mensen komen nog wel. Verder gebruiken we mondkapjes, zowel ikzelf als de klant. En we houden ons ook aan de voorschriften van het RIVM, dus handen wassen bij binnenkomst is verplicht. Maar het is allemaal wel wat rustiger.”

Je kunt dus nog blijven trainen, maar als MMA-vechter train jij ook veel in een groep. Dat kan niet meer.

“Klopt. We hebben in de gym alle groepslessen afgezegd. Niet zozeer voor onszelf, maar ik wil niet dat mijn ouders of schoonouders door mij besmet zouden raken. Het is wel gek om nu de komende tijd niet te worstelen of te boksen met een groep. Ik heb in de afgelopen tien jaar nog nooit een week niet op de mat gestaan, maar nu zal dat waarschijnlijk wel zo’n drie weken gaan worden. Heel gek.”

Is het nu ook niet gek om fit te blijven, terwijl je helemaal niet weet wanneer je weer kunt gaan vechten?

“Nee, dat valt wel mee. Als vechter ben ik dat wel gewend. Ik wil altijd fit zijn en ik sport dus ook altijd. Het is wel vaker zo dat ik niet specifiek train voor een gevecht, en dat is nu niet anders. Maar ik ga zo wel wat tijd overhouden de komende weken.”

Minder werk, minder lang trainen: heb je al iets ontdekt wat je nu kunt gaan doen met de overige tijd?

Nou, ik heb maandagmorgen voor het eerst in mijn leven een muur gemetseld. In mijn tuin hadden we een muurtje nodig voor wat plantenbakken en met wat hulp van mijn schoonvader hebben we die dus neergezet. Zo leer je toch nog wat.”

