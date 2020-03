Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw vaart voorlopig niet meer rond

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw is bezig met een megaklus. De zeven schepen van het bedrijf zijn door het coronavirus tijdelijk uit de vaart genomen. Boekingen voor een rondvaart moeten allemaal worden verplaatst. De telefoon op het kantoor in Drimmelen stond maandagmorgen roodgloeiend van klanten die bellen of worden gebeld.

“We proberen ze allemaal te bellen”, zegt directeur Adriaan Schuller. “Dat vinden we heel wat persoonlijker dan een mailtje sturen. We leggen netjes uit wat er aan de hand is en proberen de mensen later weer aan boord te krijgen.”

Uiteraard hebben de maatregelen rond het coronavirus ook gevolgen voor het oude familiebedrijf. “Een maand niet varen, betekent ook een maand geen inkomsten. We proberen er maar het beste ervan te maken door de boten te verven, te poetsen en alles klaar te maken voor de zomer.”

Valse start

Voor het bedrijf zijn de maatregelen ook een forse streep door de start van het seizoen. “We zouden voor het eerst gaan varen op de tweede Maasvlakte. Vanuit Lage Zwaluwe zouden we dagtochten gaan varen op Antwerpen. Die tochten kunnen allemaal niet doorgaan.”

Schuller hoopt net als alle ondernemers dat de huidige situatie niet al te lang gaat duren. “Geen inkomsten en toch een hoop uitgaven dat houdt niemand heel lang vol."