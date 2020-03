Voetbalclubs vragen werktijdverkorting aan na maatregelen tegen coronavirus

“Of het noodzakelijk is? Nou, wij nemen liever het zekere voor het onzekere”, zegt FC Eindhoven-directeur Wim van den Broek. “We weten op dit moment heel veel dingen niet. Hoe lang gaat dit duren? Wat zijn de effecten? Wij hebben er daarom voor gekozen om die werktijdverkorting aan te vragen. Want als je dat niet doet, dan heb je sowieso niks.”

PSV gaat in ieder geval geen WW aanvragen, maar de club uit Eindhoven gaat wel onderzoeken of werktijdverkorting bij sommige werknemers een goede oplossing kan zijn.

Zorgvuldig kijken

Bij Helmond Sport zijn ze nog aan het onderzoeken wat in deze bizarre tijd wijsheid is. “Wij volgen hierin de lijn van de KNVB en FBO (Federatie Betaald voetbal, red.) om te bepalen wat we gaan doen”, stelt Leon Vlemmings, directeur van Helmond Sport. “We zijn nu zorgvuldig aan het kijken wat we kunnen gaan doen. Werktijdverkorting zou mogelijk kunnen zijn, maar op dit moment is daar nog niets zeker van.”

Het is voor alles en iedereen sowieso een onzekere tijd en daar horen dus ook de clubs bij. Tot en met 6 april wordt er niet meer getraind en alle wedstrijden zijn vanzelfsprekend ook afgelast. Daardoor hebben de clubs waarschijnlijk geen inkomsten uit ticketverkoop, horeca-inkomsten en business-faciliteiten, terwijl de salarissen wél moeten worden doorbetaald.

Lastig

Ook RKC Waalwijk en Willem II hebben arbeidsverkorting aangevraagd. “Al het kantoorpersoneel werkt thuis”, zegt RKC-directeur Frank van Mosselveld in gesprek met Trouw. “Normaal werk je naar een wedstrijd toe met z’n allen, maar wanneer die is? Niemand die het weet. Dat maakt het ook zo lastig.”

En de vraag is hoe het verder gaat aflopen. “Wat als we de laatste wedstrijden zonder publiek moeten spelen? Dan missen we misschien nog zo een ton aan inkomsten per wedstrijd”, zegt Van Mosselveld.

Brabantse clubs die wél werktijdverkorting aangevraagd hebben:

RKC Waalwijk

Willem II

FC Eindhoven

FC Den Bosch

Brabantse clubs die (nog) geen werktijdverkorting aangevraagd hebben:

Helmond Sport

PSV

NAC Breda kon nog geen uitsluitsel geven. TOP Oss heeft nog niet kunnen reageren op ons verzoek.