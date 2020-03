Hoe hou ik mijn collega's op afstand? Zonnepanelenbedrijf bedacht een creatieve oplossing

Bij Solar at Work in Bladel hebben ze een creatieve manier gevonden om anderhalve meter afstand van elkaar. Als wijze van grap dragen de monteurs een hoepel die om hun middel zweeft. Maar ook in de bouw moeten lastige keuzes worden gemaakt om verantwoord te werken.

De term social distancing is de afgelopen week plotseling geïntroduceerd in Nederland. Richtlijnen om niet te dicht bij elkaar in de buurt te komen om elkaar niet te besmetten. In een kantoortuin is dat wat makkelijker te doen op een bouwplaats, ondervindt eigenaar Rob Kootstra van het zonnepaleninstallatiebedrijf. "In de bouwsector loopt iedereen in hoog tempo langs elkaar heen. Daar moesten wij oplossingen voor vinden."

Teveel bouwvakkers op één plek

Voor het bedrijf van Kootstra gelden geen harde maatregelen, zoals bijvoorbeeld voor de horeca. De eigenaar heeft er daarom zelf voor gekozen om alleen nog op kleine nieuwbouwlocaties panelen te installeren. "Werken op al bewoonde huizen doen we voorlopig niet meer. Daarmee voorkomen dat we bij mensen over de vloer moeten komen. Ook werken we niet meer op grote bouwlocaties. Daar werken soms tientallen verschillende aannemers in hoog tempo door elkaar. Dat vind ik niet meer verantwoord."

We nemen alle voorzorgsmaatregelen zeer serieus. Wie dat niet doet, heeft niet goed opgelet de laatste tijd

De twaalf vaste werknemers van Kootstra werken nu alleen op kleine bouwprojecten. Maandagmorgen knutselden zij als ludieke grap wat hoepels in elkaar om zo voldoende afstand van elkaar te nemen. "We nemen alle voorzorgsmaatregelen zeer serieus. Wie dat niet doet heeft niet goed opgelet de laatste tijd."

Panelen uit China

De kleine Brabantse ondernemer zegt negen jaar geleden bij het opzetten van zijn bedrijfje alle personeelsleden volledig te verzekeren. "Dat kost je per maand zo'n tweehonderd euro per persoon. Maar wanneer iedereen nu ziek thuis komt te zitten, gaan we niet ten onder.'' De eigenaar heeft al wel veel projecten moeten verzetten of annuleren. "Wij hebben de pech dat negentig procent van onze panelen uit China komt. De klanten die we moeten teleurstellen reageren echter begripvol. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."