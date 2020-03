Verbrandingsdood Ger van Zundert: veel tips, maar twee daders nog steeds spoorloos

De politie heeft de afgelopen week 54 tips binnengekregen over de gewelddadige dood van Ger van Zundert uit Breda. De 49-jarige autohandelaar werd vorig jaar april levend in brand gestoken. Ondanks de vele tips, is de politie nog steeds op zoek naar twee mededaders.

Hoofdverdachte Janie H. (51) zwijgt over zijn handlangers. De politie besteedt daarom maandagavond opnieuw aandacht aan de zaak in Bureau Brabant.

De twee mannen reden op 8 april 2019 in een wit busje, een Mercedes Citan. Ze zouden Van Zundert hebben mishandeld en hebben bedreigd met een vuurwapen. Daarna zouden ze hem hebben vastgebonden.

Op bewakingsbeelden is te zien dat er een derde verdachte uit het busje stapt en naar binnen gaat. De twee mannen die eerst naar binnen gingen, vertrekken weer. Te zien is hoe er ineens brand ontstaat in de garage. Ger van Zundert is overgoten met wasbenzine en levend in brand gestoken. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen.

De stem van 'Frans'

De twee mannen zijn waarschijnlijk 25 tot 30 jaar oud en zijn slank. Een van hen heeft mogelijk een knot. De ander heeft stijl achterovergekamd haar. Ze hebben allebei een Limburgs accent.

Ger van Zundert is naar zijn garage gelokt door iemand die zich via de telefoon 'Frans' noemde. De politie deelt daarom opnieuw de opnames van de twee telefoongesprekken. De politie hoopt dat iemand de stem met het Limburgse accent herkent.