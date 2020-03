Koningsdagfeest Radio 538 in Breda afgelast vanwege coronacrisis

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de risico’s die het met zich meebrengt, vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement op het Chasséveld in Breda door te laten gaan. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, krijgt zijn geld terug. “De gezondheid van onze bezoekers, medewerkers, artiesten en collega’s staat voorop”, zegt Menno de Boer van Radio 538.

Het feest van radiozender 538 in Breda is het grootste evenement tijdens Koningsdag in Nederland. Er komen bezoekers uit het hele land opaf. "Zeker nu de landelijke viering van Koningsdag met de koninklijke familie in Maastricht is afgelast, hebben we besloten om het evenement te cancelen", aldus De Boer. "We hebben deze beslissing met pijn in ons hart genomen."

Eerder op de dag werd al bekend dat de landelijke viering van Koningsdag in Maastricht niet doorgaat. De koninklijke familie zou door het centrum van de Limburgse hoofdstad wandelen. Hoewel Koningsdag pas op 27 april is, besloten de gemeente Maastricht en de provincie Limburg nu al om het feest niet door te laten gaan.