Surrealistisch dagelijks straatbeeld in Brabantse steden en dorpen: Brabanders blijven massaal thuis

Ook op de Parade in Den Bosch was niemand te bekennen

EINDHOVEN -

Het coronavirus heeft onze provincie volledig in z'n greep. Maar wij, Brabanders, kunnen het virus helpen de kop in te drukken. We geven massaal gehoor aan de oproep van de minister-president om thuis te blijven. Dat was maandag meteen al goed te merken in de Brabantse steden en dorpen. De komende weken zal het voorlopig stil op straat zijn. Maar wij denken aan Brabant. Want daar brandt nog licht.