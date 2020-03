Stress om een snotneus: corona of toch gewoon hooikoorts?

In het Elkerliek in Helmond worden pollen geteld

Nu we allemaal zo veel mogelijk thuiswerken is het voor veel mensen fijn dat het weer in elk geval een beetje meezit. Een zonnetje doet wonderen. Maar dit mooie weer levert meteen een nieuw probleem op: hooikoorts. Hoesten en een loopneus dus, en dat zorgt voor verwarring

Mieke Koenders is laboratoriumspecialist in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, gespecialiseerd in hooikoorts. Ze realiseert zich dat het rondwarende coronavirus mensen bang maakt. Want komt dat gehoest nou van de berkenpollen of is er meer aan de hand?

Koorts

"In hooikoorts zit het woord koorts, maar dat heb je niet bij hooikoorts", zegt Koenders. Het zijn de andere klachten waar mensen nerveus van kunnen worden."

Milde klachten van hooikoorts zijn een verstopte neus, snotteren, niezen en hoesten en die zie je ook bij mensen met milde coronaklachten. Dus het is heel moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee ziektebeelden."

Zelfs voor professionals is het moeilijk om de klachten uit elkaar te houden. Daarom is het vooral belangrijk om mensen erop te wijzen dat het hooikoortsseizoen nu echt begint. Dan kunnen patiënten er in elk geval beducht op zijn, zegt Koenders.

Klachten niet verwarren

"Mensen die last hebben van hooikoorts, weten dat natuurlijk van zichzelf. We roepen hen dan ook op om nu al medicijnen te gebruiken. Dan kan je de klachten zoveel mogelijk onderdrukken en is de kans kleiner dat je je klachten verwart met coronaklachten", zegt Koenders.

Dat bijna iedereen thuiswerkt en hele dagen films kijkt via Netflix, is ook voor een hooikoortspatiënt best goed. Binnen heb je immers minder last van berkenpollen. "Blootstelling verminderen helpt het meest", zegt Koenders.

Binnen blijven

"Als je dan toch naar buiten gaat, draag dan een zonnebril zodat de pollen niet in je ogen kunnen komen. Smeer ook een beetje vaseline onder je neus. Dan blijven de pollen daarin plakken. Binnen blijven is vaak het beste advies, dus misschien komt dat nu met die coronacrisis wel goed uit."

En dan nog een laatste tip: bij de huisarts en in de ziekenhuizen is het nu heel druk. Als je niet weet of je hooikoorts hebt en je maakt je zorgen, kijk dan eerst even op internet. "Pollennieuws.nl is een goede site, maar je kan ook kijken op de website van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond", zegt Koenders.