Hockeycoach Sjoerd Marijne annuleert vlucht en blijft in India: ‘Hier gaat het leven gewoon door'

“Tijdens mijn taxirit richting de luchthaven, ging de situatie in India van code geel naar oranje. Dat betekende dat het voor mij lastig zou worden om volgende week terug te keren naar het land waar ik werk, ondanks mijn werkvisum. Gezien de verslechterde situatie in Nederland heb ik tijdens de rit besloten om in India te blijven. En ik ben ervan overtuigd dat ik daarmee een goede en rationele beslissing heb genomen. Mijn vrouw en kinderen waren verdrietig, net als ik, maar het kon niet anders.

"Goed om te zien dat zorgverleners in Nederland waardering krijgen."

Het leven hier gaat nog grotendeels door, aangezien er nog niet veel coronagevallen zijn in India. Alhoewel het rustiger is op straat, zie je nog steeds veel mensen. Alleen de shoppingmalls zijn wel dicht. De markt gaat nog door, want ze zijn hier niet zo bang voor het virus. Het verbaast me wel enigszins, als je ziet welke maatregelen er in Europa worden getroffen om het virus tegen te gaan.

In India zijn er pas 130 coronagevallen geregistreerd. De verwachting is dat het aantal nog wel hoger is, maar gezien de 1,3 miljard inwoners in dit land is 130 niet bijster veel.

We zouden eigenlijk met het hockeyteam in april naar Nederland komen, ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar ik vraag me af of we überhaupt kunnen en mogen afreizen naar Europa. We zitten hier nu met het team op een campus die je kunt vergelijken met Papendal. Dus ik kan m'n werk hier nog gewoon doen en zit niet verplicht in huis.

"Ik kon niet anders dan in India blijven."

Ik volg het natuurlijk allemaal van een afstand, maar het doet me goed om te zien dat de zorgverleners de waardering krijgen die ze verdienen. Ik ben een positief mens en vind het dus mooi om te zien dat er saamhorigheid heerst. Het is een bizarre situatie, zoiets zie je eigenlijk alleen in films. Behalve nu.”

