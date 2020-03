Gras maaien en rommel opruimen, Boy van Poppel verveelt zich niet als het wielrennen stilligt

Boy, hoe kom jij de dagen een beetje door?

“Nou, ik heb nu wel even de tijd om klusjes in huis te doen. Zo heb ik vandaag al geschilderd, het gras gemaaid en wat rommel opgeruimd. Daar heb ik normaal geen tijd voor. Kijk: liever had ik net als iedereen gewild dat er geen coronavirus was en hoopte ik snel weer volle bak in training te kunnen zijn voor de volgende koers, maar het is even niet anders.”

Hoe ziet je training er nu uit dan?

“Ik kom net terug van Parijs-Nice, dus deze week houd ik nog even wat rust. Het was lang geleden dat ik een zevendaagse koers heb gereden, dus mijn lichaam was aardig op. Maar vanaf volgende week wil ik weer de weg op, mits er geen lockdown komt.”

Ik wil er klaar voor zijn als alles weer gaat beginnen.

Was het niet gek om Parijs-Nice nog te rijden, terwijl er in de gehele sportwereld evenementen werden geannuleerd?

“Als ik er nu op terugkijk was het wel gek, ja. Maar ik heb er eerlijk gezegd tijdens de koers zelf niet aan gedacht. Je bent dan zo gefocust op het rijden. Ik dacht alleen aan de wedstrijd. Vaak had ik in de avond dan wel contact met mijn familie, en dan hoorde ik wel het laatste nieuws.”

Nu ga je weer bijna in training, maar hoe ga je dat doen als je niet eens weet wanneer je volgende wedstrijd is?

“Ik laat het vooral allemaal op me afkomen. Ik heb er verder toch geen invloed op wanneer er weer gefietst wordt. Het enige waar ik voor kan zorgen is dat ik zo fit mogelijk ben als het moment daar is. En dus ga ik door met trainen. Op mijn sterke punten, maar ook zeker de zwakke punten. Ik wil er gewoon klaar voor zijn als alles weer gaat beginnen.”

En tot die tijd ook maar doorgaan met de huishoudelijke klusjes?

"Ja, dat kan tussendoor wel een beetje. Ik moet nog wat onkruid weghalen, bijvoorbeeld. En het is qua weer nu ook geen straf om in de tuin te werken.”