Donkere wolken boven topsportclubs door coronacrisis: 'Dit hakt er stevig in'

We spraken met:

De drie tophockeyclubs in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven,

Basketbalclub Heroes Den Bosch,

IJshockeyclub Tilburg Trappers,

Voetbalclub Kozakken Boys.

Hockeyclubs

Bij de hockeyclubs zijn de gevolgen direct merkbaar, vooral in de horeca-omzet. Oranje Rood in Eindhoven loopt deze maand ongeveer 70.000 euro omzet mis. Bij de HC Den Bosch en HC Tilburg liggen de gemiste inkomsten uit horeca iets lager. Bij Oranje Rood zou deze maand ook een gala georganiseerd worden wat 120.000 euro op zou leveren. Voorzitter Pieter Janssen van Oranje Rood zit met de situatie in zijn maag. “Hoe zorg je dat je kunt blijven voldoen aan je financiële verplichtingen?”

Natuurlijk is het welzijn van de mensen prioriteit nummer één, maar dit hakt er stevig in.

Een vraag die speelt bij alle clubs. Zo betaalt Oranje Rood de hypotheek van het clubhuis uit de horeca-inkomsten. Daarnaast hebben alle clubs vaste medewerkers in dienst, inclusief de vele spelers en speelsters. “Natuurlijk is het welzijn van de mensen prioriteit nummer één,” zegt Rob Kluyt, voorzitter van HC Tilburg, ”maar dit hakt er stevig in.”

HC Tllburg is eigenaar van de hockeyvelden, HC Den Bosch en Oranje Rood niet. De Eindhovense ploeg is al met de gemeente in gesprek over een oplossing voor de huurkosten.

Kozakken Boys

Kozakken Boys huurt de velden in Werkendam, maar wacht af hoe de coronasituatie zich ontwikkelt. De ploeg uit Werkendam loopt op dit moment rond de 20.000 euro aan kantine-inkomsten mis. Om de lasten lichter te maken heeft voorzitter Henk de Goeij voor alle selectiespelers van de Derde Divisionist, net als bij de hockeyclubs, werktijdverkorting aangevraagd.

Tilburg Trappers

Dit speelt niet bij de ijshockeyers van Tilburg Trappers. Hun seizoen eindigde vorige week al. De spelers hebben contracten tot en met de eerste ronde van de play-offs. Daarna moeten zij zelf WW aanvragen. De Trappers missen door het niet spelen van de play-offs wel tienduizenden euro’s aan horeca-inkomsten. Voorzitter Gert-Jan van den Nieuwenhof denkt dat zijn club dat gaat voelen. “Niet nu, maar voor de begroting van volgend seizoen kan dit zeker invloed hebben.”

Heroes Den Bosch

Heroes Den Bosch heeft als bespeler van de Maaspoort in Den Bosch geen horeca-inkomsten. De begroting draait op sponsorinkomsten en recettes. “Gelukkig hebben de meeste sponsoren hun bijdrage al overgemaakt en begroten wij de recettes niet”, zegt clubeigenaar Bob van Oosterhout. Toch maakt hij zich grote zorgen. “Want ook de sponsoren voelen deze coronacrisis en als het lang gaat duren, zijn er vast en zeker gevolgen.”

We moeten nuchter nadenken en de tering naar de nering zetten.

Heroes Den Bosch heeft een aantal Amerikanen in afwachting van een mogelijke hervatting van de competitie naar huis laten gaan. “Dat moet je zien als een tijdelijk onbetaald verlof”, zegt eigenaar Bob van Oosterhout. Voor de Nederlandse spelers wordt wel werktijdverkorting aangevraagd, al hebben de meesten een tijdelijk contract zoals bij het ijshockey. Voor de lopende begroting van de Bossche basketballers voorziet Van Oosterhout daarom geen problemen.

Alle Brabantse topsportclubs houden rekening met grote financiële gevolgen van deze coronacrisis en de meeste hebben scenario’s klaarliggen. Pieter Janssen van Oranje Zwart verwoordt het gevoel van alle voorzitters: “We moeten nuchter nadenken en de tering naar de nering zetten.”