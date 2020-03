Breda komt met noodplan voor mensen in geldnood door coronacrisis

De gemeente Breda komt met een noodplan om mensen te helpen die door de coronacrisis in acute geldnood zijn geraakt. Op die manier helpt de gemeente inwoners om in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Het speciale fonds heet BroodNood.

De uitgangspunten van het noodplan:

BroodNood is bedoeld voor werknemers met nul-urencontracten, zzp’ers en uitzendkrachten.

Het gaat om mensen die door het coronavirus geen inkomsten of geen eigen spaargeld meer hebben.

Het noodplan is bedoeld voor mensen die geen partner met inkomsten hebben en geen beroep kunnen doen op hulp van naasten.

Het gaat om een tijdelijk noodmaatregel.

Het noodplan is in ieder geval de komende periode van kracht. Op die manier kunnen deze mensen in ieder geval boodschappen doen.

Aanvragen gaat via een speciaal formulier op de site van de gemeente. Mensen die aan alle voorwaarden voldoen kunnen 70 tot 100 euro krijgen. Of dat eenmalig is of per week is bij de redactie niet bekend.