Kabinet geeft bijstand aan zzp'ers en 4000 euro voor bedrijven die getroffen zijn door coronacrisis

Het kabinet trekt de komende tijd per kwartaal 10 tot 20 miljard euro uit om bedrijven en zzp’ers financieel te steunen tijdens de coronacrisis. Bedrijven die zwaar getroffen zijn, krijgen 4000 euro compensatie. “Op deze manier kun je mensen even lucht geven, dat is heel belangrijk”, zegt hoogleraar Ton Wilthagen.

Dinsdagavond werd een noodpakket voor de economie gepresenteerd door drie ministers. Ondernemers en zzp’ers worden financieel zwaar getroffen door de coronacrisis.

KIJK TERUG: persconferentie over financiële steun voor bedrijven en zzp'ers

Volgens Ton Wilthagen van Tilburg University is het een ‘behoorlijk sterk’ plan van het kabinet. “We weten natuurlijk niet hoe lang dit noodverband houdt, maar het kabinet investeert echt wel fors. Er zit veel geld in. Het plan is er sterk op gericht om mensen vooral aan het werk te houden.”

Drie maanden inkomen

Zzp'ers die in de knel zijn gekomen, kunnen hun inkomen voor in ieder geval de komende drie maanden aangevuld krijgen tot het bestaansminimum. De strenge voorwaarden die normaal gesproken gelden voor deze steun, laat het kabinet vervallen. De uitkering wordt versneld toegekend.

Wilthagen noemt de maatregelen ‘positief'. "Het kabinet probeert erg snel te handelen en dat is goed. Want als je maanden moet wachten op een compensatie, kom je wellicht alsnog in de problemen."

Werktijdverkorting

De hoogleraar noemt het daarnaast 'verrassend' dat de werktijdverkorting een noodfonds wordt. "Dat is belangrijk omdat bedrijven anders dertig procent van de lonen zelf moeten betalen. Dat is voor veel bedrijven nu heel moeilijk."