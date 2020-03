Brabant klapt voor zorgmedewerkers en dat zag er zo uit

Bewoners flat Moerwijkzicht (13hoogflat) in de Hoge Vucht klappen voor de zorg. Er werd opgeroepen om vandaag 20:00 massaal te klappen voor alle helden in de zorg. ♥️ Ook in Breda werd hier goed gehoor aan gegeven. 👏 #klapcoronadewerelduit. #ILoveBreda #Breda