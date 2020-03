Elke dag om drie uur wordt ‘Brabant’ gezongen door de bewoners en personeel van de Annenborch

De deuren van zorgcentrum Annenborch aan De Hoef in Rosmalen zijn tot 6 april hermetisch gesloten vanwege het coronavirus. Geen familielid, buitenstaander of verre kennis van de bewoners komt erin. Om de tijd te doden en om samen plezier te maken, zingen de oudere bewoners en verpleegkundigen vanaf nu elke dag samen. En welk lied past er beter bij dan ‘Brabant’?

“In de Annenborch zingen we sowieso graag”, vertelt Loes van de Nobelen, manager zorg en facilitaire zaken. “Op tv zagen we de filmpjes uit Italië waar de bewoners vanaf hun balkons samen zongen. Dat was ontroerend om te zien. Maandag zijn we in het zorgcentrum spontaan begonnen en wat kunnen we dan beter zingen dan ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. Het lied galmde door de hal en de gangen en steeds meer bewoners sloten aan.”

Het zingen was een doorslaand succes, dus werd besloten om voortaan elke dag om drie uur samen ‘Brabant’ te zingen. Dinsdagmiddag gebeurde dat voor het eerst. “Het zou leuk zijn als buren, spelende kinderen of voorbijgangers vanaf de straat met ons mee gaan zingen”, vertelt Loes. “Je ziet de bewoners genieten en het geeft een gevoel van saamhorigheid.”